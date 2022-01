Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe retourne sa veste pour Sergio Ramos !

Publié le 25 janvier 2022 à 12h45 par A.M.

D'abord très remonté à l'égard de la direction du PSG qui a recruté Sergio Ramos l'été dernier Presnel Kimpembe a finalement noué une relation de complicité avec l'Espagnol.

L'été dernier, le PSG a décidé de sauter sur l'occasion qui s'est présentée avec Sergio Ramos dont le contrat au Real Madrid n'a pas été prolongé. Résultat, le club de la capitale s'est attaché les services d'un des meilleurs défenseurs de l'histoire, ce qui laissait augurer d'une sacrée concurrence en charnière centrale. Et pour cause, Mauricio Pochettino ne semble pas avoir l'intention d'aligner une défense avec trois axiaux ce qui engendre une bataille entre Sergio Ramos et Presnel Kimpembe pour le place aux côtés de l'intouchable Marquinhos.

Kimpembe désormais complice avec Ramos