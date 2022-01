Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti veut réaliser un nouveau coup à la Vinicius Jr !

Publié le 25 janvier 2022 à 9h30 par A.D.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de Palmeiras, Endrick aurait tapé dans l'oeil du Real Madrid. En effet, le club merengue se montrerait très pressant pour l'attaquant de 15 ans. Et pour obtenir gain de cause sur ce dossier, Florentino Pérez et Carlo Ancelotti compteraient utiliser la même stratégie qu'avec Vinicius Jr.

A seulement 15 ans, Endrick affolerait déjà l'Europe. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo , le crack de Palmeiras susciterait l'intérêt du PSG, du Real Madrid, du FC Barcelone et de Manchester City. Et à l'heure actuelle, c'est le club merengue qui aurait le plus avancé sur ce dossier. D'ailleurs, Carlo Ancelotti et Florentino Pérez auraient une stratégie bien précise pour battre la concurrence et rafler la mise pour Endrick.

Le Real Madrid a monté son plan pour Endrick