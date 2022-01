Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier à 40M€ de Leonardo bientôt bouclé ?

Publié le 25 janvier 2022 à 1h45 par B.C.

Annoncé dans le collimateur de nombreux cadors européens, Karim Adeyemi serait toujours courtisé par le PSG. Cependant, Leonardo semble clairement distancé dans ce dossier.

Comme révélé par le10sport.com, Kylian Mbappé semble prendre le chemin du Real Madrid. Selon nos informations, la star du PSG dispose en effet d’un accord de principe avec le club merengue en vue de la saison prochaine, obligeant la direction parisienne à préparer dès maintenant sa succession. Ainsi, le PSG multiplie les pistes en attaque, justifiant notamment l’intérêt de Leonardo pour Erling Haaland comme vous l’indiquait le10sport.com l’été dernier. Le nom de Karim Adeyemi a également été évoqué ces derniers mois. Comme Haaland avant lui, l’international allemand impressionne au RB Salzbourg, avec 18 buts en 28 apparitions, et devrait donc prendre la direction d’un cador européen dans les prochains mois. Le PSG resterait ainsi en course mais serait clairement distancé.

Le PSG garde espoir pour Adeyemi, mais…