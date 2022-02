Foot - PSG

PSG - Malaise : Avant le Real Madrid, le PSG s’inquiète pour Neymar et Sergio Ramos...

Publié le 1 février 2022 à 20h15 par A.C.

Le premier grand rendez-vous européen de la saison approche à grands pas pour le Paris Saint-Germain, avec le huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Mais Mauricio Pochettino pourra-t-il compter sur tout le monde ?

C’est une sorte de serpent de mer du Paris Saint-Germain. A chaque saison sa blessure pour Neymar, qui est absent depuis le 28 novembre dernier et la rencontre de la 15e journée de Ligue 1 face à l’ASSE (1-3). Touché cette fois à la cheville, la star brésilienne fait peu à peu son retour à l’entrainement, avec le PSG qui a posté plusieurs vidéos ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Le temps commence toutefois à manquer, car dans une quinzaine de jours le PSG devra en découdre face au Real Madrid, pour un huitième de finale aller de Ligue des Champions qui s’annonce explosif.

Neymar et Sergio Ramos absent face au Real Madrid ?