Mercato - PSG : Le feuilleton Neymar a encore été relancé !

Publié le 1 février 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il a longtemps été question d’un départ d’Ousmane Dembélé au PSG, le FC Barcelone aurait tenté un coup improbable avec… Neymar !

Recruté par le PSG à l’été 2017 pour 222M€ en provenance du FC Barcelone, Neymar a toujours conservé un lien très spécial avec le club catalan. D’ailleurs, deux ans plus tard, l’attaquant brésilien avait fait le forcing pour retourner au Barça et avait d’ailleurs engagé un bras de fer qui avait duré tout l’été avec la direction du PSG, en vain. Depuis, Neymar semble bien plus épanoui dans la capitale où il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025, mais Barcelone ne l’a pas oublié…

Barcelone a tenté un énorme coup avec Neymar

En effet, comme l’a indiqué le journaliste Fabrice Hawkins lundi, le FC Barcelone aurait tenté de placer Ousmane Dembélé au PSG en échange de… Neymar ! Une formule qui paraît pour le moins improbable, et pour cause, le club parisien n’a même pas daigné donner suite à cette proposition du Barça au sujet de Dembélé et Neymar.