Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Piqué sur les dossiers Mbappé et Haaland !

Publié le 1 février 2022 à 1h45 par B.L.

L'été prochain, Kylian Mbappé et Erling Haaland risquent bien d'animer le marché des transferts. Alors que le Français possède déjà un accord moral pour rejoindre le Real Madrid, le Norvégien serait lui aussi dans le viseur des Merengue. Toutefois, pour Gerard Piqué, les deux attaquants ne devraient pas être réunis la saison prochaine.

Le PSG pourrait être l'un des acteurs majeurs du mercato l'été prochain. En fin de contrat avec le club francilien, Kylian Mbappé est bien parti pour rejoindre librement le Real Madrid. En effet, comme révélé par le10sport.com, le Français possède déjà un accord de principe avec Florentino Pérez pour s'engager avec les Merengue . Par conséquent, Leonardo prépare déjà la succession du buteur en coulisses. Selon nos informations exclusives du mois d'août dernier, le direction sportif parisien a fait d'Erling Haaland sa grande priorité en cas de départ de Kylian Mbappé. Néanmoins, le Norvégien est également annoncé comme étant dans le viseur des plus grands club européens, dont le Real. Mais pour Gérard Piqué, les deux stars ne seront pas associées dans la même équipe à l'avenir...

« Je mets ma main au feu que Mbappé et Haaland ne joueront pas ensemble »