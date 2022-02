Foot - PSG

PSG - Malaise : Une tendance claire se dessine pour Neymar !

Publié le 4 février 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Lors du dernier choc entre le PSG et l'ASSE le 28 novembre, Neymar s'est blessé une énième fois à la cheville. Alors que le club de la capitale affronte le Real Madrid le 15 février en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, Neymar devrait être de la partie. En effet, les signaux seraient positifs quant à la participation de la star brésilienne pour ce grand rendez-vous.

Depuis son arrivée au PSG, Neymar a manqué un grand nombre de matchs décisifs à cause de blessures à la cheville à répétition. Alors qu'il semblait désormais être épargné par les pépins physiques, l'ancien du FC Barcelone a rechuté dernièrement. En effet, Neymar a été une nouvelle fois touché à une cheville lors du dernier choc entre le PSG et l'ASSE le 28 novembre. Toutefois, la star brésilienne pourrait ne pas manquer de grand rendez-vous cette fois, alors qu'une double confrontation face au Real Madrid se profile. Sachant que la blessure de Neymar devait durer 6 à 8 semaines initialement, le PSG a fait passer un message rassurant quant à son état de santé ce dimanche via un communiqué. « Dans les suites de son entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires, il a fini un premier cycle de course dans l’axe et réalisera des examens lundi pour valider la suite du programme », a-t-on pu lire. Une excellente nouvelle en vue du match aller face au Real Madrid le 15 février.

Neymar a participé à l'entrainement collectif jeudi et vendredi

Par ailleurs, L'Equipe s'est également montré rassurant concernant Neymar ce vendredi. En effet, à en croire le média français, le numéro 10 du PSG a pu participer à une partie de la séance collective d'entrainement de Mauricio Pochettino ce jeudi, avant de continuer son travail individuel en salle avec un préparateur physique. Ainsi, Neymar devrait être remis à temps pour affronter le Real Madrid dans une dizaine de jours. Un optimisme que l'on retrouve du côté du Parisien .

Neymar incertain pour le LOSC, mais présent pour le Real Madrid ?