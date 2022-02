Foot - PSG

PSG : Neymar, Ramos… Pochettino reçoit des réponses pour le Real Madrid !

Publié le 3 février 2022 à 20h15 par Th.B.

Alors qu’il a été recruté afin d’inculquer son expérience en Ligue des champions ainsi que son leadership, Sergio Ramos pourrait manquer le rendez-vous face au Real Madrid le 15 février prochain en raison d’une déchirure au mollet droit. Néanmoins, le retour de Neymar se préciserait au sein de l’effectif du PSG. Mauricio Pochettino sait à quoi s’en tenir.

Le 15 février prochain, la saison du PSG pourrait prendre un premier gros tournant. En effet, alors que les hommes de Mauricio Pochettino sont sortis par la petite porte au stade des 1/8èmes de finale de la Coupe de France lundi soir, en prenant en compte que onze points séparent le club de la capitale à son premier poursuivant en Ligue 1, le gros challenge restant à soulever pour le PSG est indéniablement la Ligue des champions. Arrivé en demi-finale lors de l’édition précédente et en finale lors du Final 8 de 2020, le Paris Saint-Germain est confronté à la montagne du Real Madrid pour les 1/8èmes de finale de la C1. Et la réception du leader de Liga le 15 février prochain donnera un premier élément de réponse quant à la suite de la saison. Cependant, il se peut que Pochettino ne puisse pas compter sur l’ensemble de son effectif.

L’optimisme règne pour Neymar, Ramos quasiment forfait ?