PSG - Clash : Kimpembe au cœur d’une polémique avec Sergio Ramos ?

Publié le 3 février 2022 à 12h45 par G.d.S.S.

Visiblement très agacé du traitement dont il fait l’objet depuis l’arrivée de Sergio Ramos au PSG, Presnel Kimpembe serait remonté contre ses dirigeants… mais également contre l’ancienne gloire du Real Madrid !

L’été dernier, le PSG pensait avoir réussi un coup de maitre en recrutant Sergio Ramos libre après la fin de son contrat avec le Real Madrid. Finalement, le défenseur espagnol de 35 ans n’a disputé que 5 matches toutes compétitions confondues et peine à régler ses pépins physiques à répétition, mais il conserve malgré tout le soutien total de la direction du PSG et de l’opinion publique. Peut-être même un peu trop aux yeux d’un autre défenseur parisien, qui se trouve être son concurrent direct : Presnel Kimpembe.

« Kimpembe a demandé à ne pas être assis à côté de Ramos »