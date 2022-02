Foot - PSG

PSG - Malaise : Ces révélations sur le calvaire de Lionel Messi à Paris...

Publié le 3 février 2022 à 10h45 par A.M.

Six mois après son arrivée au PSG, Lionel Messi peinerait toujours à s'intégrer et serait encore nostalgique de sa vie à Barcelone.

Il y a six mois, Lionel Messi débarquait en grandes pompes au PSG après la fin de son contrat au FC Barcelone. La Pulga n'a effectivement pas pu trouver un accord pour prolonger en Catalogne et le club parisien a sauté sur l'occasion pour recruter la star argentine. Cependant, alors que son association avec Kylian Mbappé et Neymar faisait saliver l'Europe du football, Lionel Messi est aujourd'hui en difficulté comme en témoigne ses statistiques faméliques pour un joueur de sa dimension. Il faut dire que son intégration ne se passerait pas au mieux.

Messi serait toujours malheureux à Paris