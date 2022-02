Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé sur le point de toucher le jackpot ?

Publié le 6 février 2022 à 12h15 par Th.B.

Alors que des proches de Kylian Mbappé auraient dernièrement affirmé à Canal+ que les rumeurs à propos d’un accord trouvé avec le Real Madrid pour le contrat de l’attaquant du PSG étaient fausses, les chiffres du futur salaire de Mbappé à la Casa Blanca se confirment.

Sous contrat jusqu’à l’issue de la saison, Kylian Mbappé semble se rapprocher les jours passant d’un départ du PSG par le biais de son futur statut d’agent libre. Le10sport.com vous a révélé le 6 janvier dernier que le Real Madrid était la destination la plus probable pour le champion du monde puisqu’il a pris un engagement moral envers la direction du Real Madrid. Sport BILD a même dévoilé le 31 janvier dernier qu’un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid aurait été trouvé pour un contrat en or. Ce que des proches de l’attaquant du PSG ont tenu à nier auprès de Canal+ dans la foulée.

Un salaire hebdomadaire d’1M€ convenu avec le Real Madrid ?