Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est interpellé pour Kylian Mbappé, mais…

Publié le 6 février 2022 à 16h30 par Th.B.

Alors que tout porte à croire que Kylian Mbappé quittera le PSG à l’issue de la saison par le biais de son statut d’agent libre, le président du LOSC, Olivier Létang a avoué qu’il ne faudrait pas, pour le bien du football français, que le champion du monde quitte la Ligue 1. Cependant, son avenir s’écrirait déjà au Real Madrid.

Et si c’était déjà fini pour Kylian Mbappé ? Le 30 juin prochain, l’attaquant du PSG sera officiellement libre de tout contrat si une prolongation n’était pas convenue d’ici-là. Cependant, au vu de la situation actuelle entre les deux parties, il y a fort à parier que le champion du monde bénéficiera du statut d’agent libre qui lui permettra de s’engager avec le club de son choix. Tout porte à croire que ce sera le Real Madrid avec qui l’attaquant de Mauricio Pochettino se serait déjà mis d’accord sur les termes d’un contrat en or d’après Sport BILD . Une information que des proches de Mbappé ont nié à Canal+. Néanmoins, la préférence de Kylian Mbappé n’est plus un secret et le10sport.com vous a révélé le 6 janvier dernier qu’un engagement moral avait déjà été pris par le clan Mbappé auprès du Real Madrid.

Olivier Létang milite pour une prolongation de Kylian Mbappé

Mais en France, on n’a pas encore jeté l’éponge quant à l’avenir de Kylian Mbappé et à une éventuelle prolongation de contrat. Ancien directeur sportif adjoint de Leonardo avant d’occuper la position principale l’espace d’une saison, Olivier Létang a manqué de peu le recrutement de Kylian Mbappé puisqu’il a quitté son poste en juin 2017, soit deux mois avant l’arrivée en prêt de l’ex-pépite de l’AS Monaco. Actuellement président du LOSC, Létang estime qu’il faudrait que le PSG conserve coûte que coûte Mbappé pour le bien de l’élite du football français. « L’éventuel départ de Kylian Mbappé est-il une bonne nouvelle pour nous ? (Rires) Kylian, c’est l’avenir du football, il a des qualités incroyables. Il gagnera le Ballon d’or. Donc, c’est forcément mieux de l’avoir dans notre championnat ». Cependant, il se pourrait que les dés soient déjà jetés dans le feuilleton Kylian Mbappé d’autant plus que l’échec de Leonardo d’attirer son ami Tanguy Ndombele au PSG cet hiver le conforterait dans l’idée qu’il ait besoin d’un autre projet sportif que celui du PSG.

Mbappé déjà d’accord avec le Real Madrid ?