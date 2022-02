Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se bouscule en coulisse pour Ousmane Dembélé !

Publié le 6 février 2022 à 15h15 par Th.B.

Certes, le PSG aurait particulièrement bien avancé dans le cadre de l’arrivée libre de tout contrat d’Ousmane Dembélé en ayant trouvé un accord avec son entourage. Cependant, d’autres prétendants auraient également passé la seconde pour l’ailier du FC Barcelone.

Le FC Barcelone pourrait bien, à l’instar de Lionel Messi à la dernière intersaison, témoigner du départ libre de tout contrat d’Ousmane Dembélé à la fin de la saison. En effet, l’ailier du Barça s’est montré peu réceptif, avec son agent, quant à la proposition contractuelle formulée par le président Joan Laporta et les dirigeants blaugrana. En parallèle, un accord aurait été trouvé sur les termes d’un contrat avec le PSG selon divers médias tels que Foot Mercato notamment. Néanmoins, la Juventus serait prête à formuler une belle offre atteignant des revenus annuels de 10M€, sans compter une belle prime à la signature l’été prochain. Et la Juve ne serait pas l’unique obstacle du PSG dans la course à la signature d’Ousmane Dembélé.

Après la Juventus, United préparerait le terrain pour Dembélé