Mercato - PSG : Un accord a été trouvé pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 février 2022 à 22h45 par B.C.

Alors que le PSG espère encore convaincre Kylian Mbappé de prolonger son bail, le Real Madrid estime de son côté que l’arrivée de l’international français à l’issue de la saison est actée.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé se dirige vers un départ libre. Un scénario que le PSG ne souhaite pas connaître, incitant la direction à poursuivre son forcing pour convaincre l’attaquant de prolonger. Cependant, l’aventure parisienne de Kylian Mbappé semble bel et bien toucher à sa fin. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le champion du monde tricolore dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine, et en Espagne, on considère ce dossier comme bouclé.

Le dossier Mbappé déjà clos à Madrid ?