Mercato - OM : Gros coup de froid pour l’avenir de Boubacar Kamara !

Publié le 5 février 2022 à 22h15 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara a tapé dans l’œil d’un grand nombre de clubs. Mais si l’Italie semblait être une destination possible, le joueur de 22 ans semble se rapprocher de plus en plus de l’Angleterre.

Ou jouera Boubacar Kamara la saison prochaine ? Plus le temps passe et plus les chances de le voir encore à l’Olympique de Marseille, où il est une pièce importante du dispositif de Jorge Sampaoli. Son contrat se termine dans seulement quelques mois et Pablo Longoria ne semble pas vraiment croire à une prolongation, puisque cet hiver il a essayé de lui trouver un club, afin d’assurer un minimum d’argent à l’OM. Il semble avoir la cote en Premier League, avec notamment Manchester United, Newcastle ou encore Arsenal qui lui feraient les yeux doux.

L’AC Milan passe son tour