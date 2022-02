Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Hazard, Bale... Ancelotti désamorce une nouvelle polémique !

Publié le 5 février 2022 à 23h30 par P.L.

Depuis ce jeudi, Eden Hazard et Gareth Bale alimentent une nouvelle polémique au Real Madrid. Carlo Ancelotti a donc essayé de la calmer en expliquant son choix concernant le Belge lors de la défaite face à l'Athletic Bilbao (1-0).

Depuis ce jeudi, Eden Hazard et Gareth Bale font l’objet d’une nouvelle petite polémique au Real Madrid. Lors de la défaite en Coupe du Roi contre l’Athletic Bilbao (1-0), le Belge, sur demande de Carlo Ancelotti, était parti s’échauffer le long de la ligne de touche. Pensant qu’il allait entrer en jeu en fin de match, Eden Hazard a finalement vu le technicien italien lui ordonner de regagner le banc des remplaçants, une chose qu'il n'a pas vraiment apprécié et qui a dans la foulée provoqué les rires de Gareth Bale, qui n'ont pas échappé aux caméras. Carlo Ancelotti a donc tenté de calmer cette polémique en expliquant son choix concernant Eden Hazard.

« Je ne sais pas pourquoi il riait et ça ne me semble pas être important »