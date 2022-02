Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Messi... Une offensive est programmée pour Erling Haaland !

Publié le 5 février 2022 à 23h15 par P.L.

Si Kylian Mbappé venait à partir à l'issue de la saison, le PSG penserait à Erling Haaland pour le remplacer. Cependant, le club de la capitale va devoir faire face à une grande concurrence sur le dossier. D'ailleurs, le FC Barcelone ne compte pas lâcher l'affaire pour le Norvégien.

L’été dernier, le PSG a certainement pris un gros risque en conservant Kylian Mbappé. Désormais, le club de la capitale n’est plus à l’abri de voir sa star partir libre en juin prochain, son contrat expirant à l’issue de la saison. D’ailleurs, Kylian Mbappé dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. De ce fait, Leonardo explorerait quelques pistes pour pallier un éventuel départ du champion du monde 2018 cet été. Ainsi, le10sport.com vous annonçait dès le mois d’août qu’Erling Haaland était l’une des priorités du directeur sportif parisien. Toutefois, le PSG va devoir faire face à une grande concurrence dans le dossier puisque d'autres cadors européens, dont le Real Madrid et le FC Barcelone, surveilleraient également l’attaquant de 21 ans. D’ailleurs, le club culé n’aurait pas l’intention de lâcher l’affaire si facilement malgré sa situation économique délicate.

Laporta ne va pas abandonner pour Haaland