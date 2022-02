Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Avantage Tuchel dans ce dossier titanesque ?

Publié le 5 février 2022 à 22h30 par A.C.

La bataille a déjà commencé pour savoir qui pourra arracher Matthijs de Ligt à la Juventus, lors du prochain mercato estival.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération, Matthijs de Ligt pourrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato. Son agent Mino Raiola a en effet allumé la mèche dès cet hiver, annonçant que son protégé pourrait quitter la Juventus après l’avoir rejointe en 2019.En Catalogne on rêve à nouveau de reformer la paire avec Frenkie de Jong, mais le salaire de 10M€ de Matthijs de Ligt ainsi qu’un éventuel transfert entre 75 et 90M€ semble être un obstacle insurmontable pour le FC Barcelone.

Chelsea à fond sur De Ligt