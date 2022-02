Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros renfort à 0€ se précise pour l'été prochain !

Publié le 5 février 2022 à 19h00 par P.L.

Cherchant à se renforcer défensivement, le FC Barcelone serait intéressé par le profil d'Andreas Christensen, en fin de contrat en juin prochain. D'ailleurs, l'affaire semble plutôt bien partie pour Joan Laporta.

Cet hiver, le FC Barcelone a été plutôt actif sur le marché des transferts. Le club catalan a enregistré quatre nouveaux joueurs au sein de son effectif avec Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le Barça ne compte pas s’arrêter là. Désireux de se renforcer sur le plan défensif, Joan Laporta pourrait bien se tourner vers le marché des agents libres en vue du prochain mercato estival. De ce fait, le président du FC Barcelone aurait quelques cibles à l'instar de César Azpilicueta ou encore Andreas Christensen. Et l’affaire semble plutôt bien partie pour les Blaugrana avec le Danois.

Le Barça est très avancé dans le dossier Andreas Christensen