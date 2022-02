Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta avance ses pions dans ce dossier brûlant !

Publié le 5 février 2022 à 13h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone voudrait étendre le bail de Ronald Araujo jusqu’en 2028, l’entourage de l’Uruguayen aurait jugé trop faible la proposition du club catalan.

Après avoir recruté quatre joueurs cet hiver, Joan Laporta peut de nouveau se focaliser sur les prolongations de contrat. L’an dernier, celle de Lionel Messi a fini en calvaire et celle de Sergi Roberto n’a fait qu’être repoussée… Heureusement pour le Barça, Ansu Fati et Pedri ont accepté de poursuivre l’aventure avec le club culé. Une aubaine pour les socios catalans qui attendent maintenant la prolongation de Ronald Araujo, le défenseur central uruguayen. Joan Laporta serait sur le dossier.

L’entourage d’Araujo demande plus d’argent