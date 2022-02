Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut encore boucler un coup inespéré avec Kamara !

Publié le 6 février 2022 à 18h30 par Bernard Colas

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Boubacar Kamara semble se diriger vers un départ libre à l’issue de la saison. Cependant, l’OM aurait encore une chance avec son joueur.

Titulaire indiscutable cette saison sous les ordres de Jorge Sampaoli, Boubacar Kamara est un pion essentiel de l’Olympique de Marseille. Un élément majeur qui pourrait plier bagage à l’issue de la saison, puisque le joueur de 22 ans est actuellement dans sa dernière année de contrat. Malgré le forcing de Pablo Longoria, Boubacar Kamara n’a pas trouvé d’accord pour une prolongation et semble se diriger vers la sortie. Cet hiver, l’OM a ainsi ouvert la porte à un départ de son minot, afin de récupérer une indemnité de transfert. Malgré plusieurs pistes, notamment en Italie où l’AS Roma figurait parmi les prétendants, Boubacar Kamara est resté et finira finalement la saison à Marseille. Pour autant, ce dossier est loin d’être bouclé.

Encore une chance pour l’OM avec Kamara