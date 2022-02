Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara reçoit une réponse claire pour son avenir !

Publié le 6 février 2022 à 6h15 par Th.B.

Bien que le Milan AC ait des vues sur Boubacar Kamara depuis un certain temps, il ne faudrait pas s’attendre à la signature du joueur de l’OM au club rossoneri à l’issue de la saison.

À l’instar de Florian Thauvin avant que ce dernier ne prenne le chemin des Tigres de Monterrey, Boubacar Kamara a été lui aussi lié au Milan AC dès la saison dernière. Et ces derniers mois, il a également été question d’un intérêt du club rossoneri pour le minot marseillais dont le contrat à l’OM arrivera à expiration à l’issue de la saison. Et pour ce qui est d’une prolongation, elle ne serait plus d’actualité. Cependant, le milieu de terrain défensif de Jorge Sampaoli ne devrait pas pouvoir signer au Milan AC pour autant.

Le Milan AC, plus une option pour Kamara