Mercato - ASSE : Bafétimbi Gomis aurait pu jouer un vilain tour à l’ASSE !

Publié le 6 février 2022 à 5h15 par T.M.

Finalement, Bafétimbi Gomis a préféré Galatasaray à l’ASSE cet hiver. Un coup dur pour les Verts, mais cela aurait pu être encore plus rude. Explications.

Tout au long du mois de janvier, l’ASSE s’est démenée pour trouver un nouveau buteur à Pascal Dupraz. Au final, c’est Enzo Crivelli qui a rejoint le Forez, lui qui n’était pourtant pas la priorité des Verts. A l’ASSE, on aurait notamment bien aimé faire revenir Bafétimbi Gomis, lui qui était libre durant ce mercato hivernal. « J'ai eu pas mal de propositions en France, dont un appel de Loïc Perrin pour me proposer de revenir à Saint-Etienne. Ça me paraissait difficile », a expliqué Gomis pour BeIN Sports .

« Un projet qui m’a plus »