Mercato - OM : Un buteur de Sampaoli voulait claquer la porte !

Publié le 6 février 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Vendu par l’OM à Boca Juniors cet hiver alors qu’il n’entrait plus du tout dans les plans de Jorge Sampaoli, Dario Benedetto souhaitait absolument retourner en Argentine.

Alors que la grande priorité de Pablo Longoria était de dégraisser cet hiver pour soulager les finances de l’OM, deux joueurs seulement ont quitté l’effectif du club phocéen : Jordan Amavi, prêt avec option d’achat du côté de l’OGC Nice, et Dario Benedetto qui a lui aussi retrouvé un ancien amour avec un transfert à Boca Juniors pour 4M€. Interrogé par TyC Sport samedi, le vice-président de Boca Juan Roman Riquelme s’est confié sur les coulisses du retour de Benedetto en provenance de l’OM.

« Nous avons parlé à Noël, il voulait revenir… »