Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dembélé reçoit un gros coup de pression après son hiver agité !

Publié le 6 février 2022 à 20h30 par Dan Marciano

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison, Ousmane Dembélé a été conspué par le Camp Nou ce dimanche, alors qu'il n'a toujours pas étiré son bail. Ses dirigeants ont tenu à le défendre, même s'ils espèrent une attitude exemplaire.

Joan Laporta espérait sceller l’avenir d’Ousmane Dembélé durant l’année 2021. Mais le président du FC Barcelone s’est cassé les dents dans ce dossier. Le dirigeant n’est pas parvenu à s’entendre avec l’agent du joueur, Moussa Sissoko, qui s’était pourtant rendu en Catalogne le mois dernier. Comme indiqué par Mundo Deportivo , Laporta est convaincu que l’ailier a déjà trouvé un accord avec une grosse écurie européenne. « Nous sommes déçus. Nous avons un joueur (Dembélé) avec un contrat qui expire en juin et le joueur est à la disposition de l'entraîneur, donc l'entraîneur est celui qui décidera s'il joue ou non. Mais Xavi Hernandez est tout aussi surpris que nous tous que Dembélé n'ait pas renouvelé son contrat. Notre offre a expiré le 20 décembre et après cela, il n'y a pas eu d'autre proposition. Nous avons vu un manque d'intérêt pour renouveler et accepter notre offre qui était vraiment bonne. Nous avons essayé d'arranger les choses mais il n'y avait pas d'options disponibles » avait confié le président du FC Barcelone. Annoncé à Chelsea, Dembélé serait proche du PSG selon le quotidien espagnol, mais aussi selon Foot Mercato . L’international français aurait donné son accord verbal aux responsables parisiens.

« Arrêtez de siffler Dembélé »

Ce feuilleton a évidemment été suivi par les supporters catalans, qui lui ont réservé un accueil pas très chaleureux. De retour dans le groupe de Xavi ce dimanche pour affronter l’Atlético Madrid, Ousmane Dembélé a été sifflé par une grande partie du Camp Nou ce dimanche. Le champion du monde 2018 paie sans doute son comportement lors du dernier mercato hivernal. Après la victoire de son groupe (4-2), l’entraîneur catalan a tenu à défendre son joueur. « Je voudrais demander aux fans d'arrêter de siffler Dembélé. Il est un de plus dans le groupe - ils l'ont fait aujourd'hui, maintenant s'il vous plaît arrêtez. Nous devons soutenir notre équipe, nos joueurs » a confié Xavi dans des propos rapportés par le journaliste Fabrizio Romano.

« Espérons que Dembélé se comporte comme un professionnel »