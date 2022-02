Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces précisions sur ce dossier chaud de Laporta !

Publié le 6 février 2022 à 14h00 par T.M.

Le mercato hivernal ayant refermé ses portes, le FC Barcelone va désormais pouvoir se reconcentrer sur les prolongations. Et le cas de Gavi est notamment l’une des priorités.

L’opération prolongation va pouvoir reprendre au FC Barcelone. Il y a quelques mois, ce sont Pedri et Ansu Fati qui avaient paraphé un nouveau contrat avec le club catalan. Alors que le mercato hivernal avait mis en stand-by les plans de Joan Laporta, cela peut désormais reprendre. Et deux dossiers chauds sont sur le bureau du président du Barça, celui de Ronald Araujo et celui de Gavi, qui crève l’écran avec les Blaugrana depuis le début de la saison.

Où en est la prolongation de Gavi ?