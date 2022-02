Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce crack de Xavi a pris une grande décision !

Publié le 6 février 2022 à 13h10 par La rédaction

Suivi par plusieurs grands clubs de Premier League, Ronald Araujo souhaiterait pourtant prolonger son contrat avec le FC Barcelone.

Joueur clé du FC Barcelone cette saison, Ronald Araujo commençait à être annoncé un peu partout. A 18 mois de la fin de son contrat, l’Uruguayen intéresserait plusieurs cadors de Premier League : Liverpool, Manchester United, Manchester City et Chelsea. Les Skyblues auraient même fait une offre de 30M€. L’autre club le plus intéressé, c’est Chelsea. Thomas Tuchel voudrait Araujo pour remplacer Antonio Rüdiger qui semble prédestiné à un départ. Les Blues seraient même prêts à lui offrir plus du double de son salaire actuel. Quoi qu’il en soit, le Barça va devoir se bagarrer pour le conserver. Heureusement pour Joan Laporta, le joueur verrait son avenir en Catalogne.

Araujo veut prolonger