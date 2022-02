Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba va-t-il rejoindre Paris l’été prochain ?

Publié le 6 février 2022 à 8h00 par La rédaction

Libre à l’issue de la saison, Paul Pogba figure dans les petits papiers du PSG. Mais selon vous, l’international français va-t-il rejoindre le club de la capitale ?

À l’instar de Kylian Mbappé, Paul Pogba est actuellement dans sa dernière année de contrat, et comme l’attaquant du PSG, le milieu français fait durer le suspense pour son avenir. « Je suis content de le retrouver dans l'équipe. Son contrat expire cet été et si, à la fin, il souhaite rester ou aller ailleurs, il doit se manifester. C'est dans son intérêt personnel qu'il joue au plus haut niveau », a récemment indiqué Ralf Rangnick. Alors que Manchester United espère prolonger l’international français et attend sa réponse, ce dernier dispose de plusieurs pistes pour son avenir, et le PSG fait notamment partie des clubs intéressés par ses services.

Pogba vers le PSG ?