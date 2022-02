Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Neymar chamboulés par le FC Barcelone ?

Publié le 6 février 2022 à 10h15 par T.M.

Côtoyant Antony en sélection nationale, Neymar et Marquinhos aimeraient bien le retrouver au PSG. Mais cela pourrait être sans compter sur le FC Barcelone.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG à la fin de la saison, le club de la capitale doit donc penser à l’avenir. La succession du Français pourrait ainsi devenir un gros feuilleton à Paris et plusieurs noms commencent déjà à circuler. Ces dernières heures, la presse néerlandaise a notamment évoqué l’option Antony. Alors que le Brésilien rayonne aujourd’hui à l’Ajax Amsterdam, son avenir pourrait s’écrire au PSG, où Neymar et Marquinhos ne diraient pas non pour retrouver leur compatriote.

Antony ou Haaland ?