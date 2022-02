Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme aveu du LOSC sur le dossier Kurzawa !

Publié le 6 février 2022 à 9h10 par Th.B.

Clairement pas indispensable aux yeux de l’entraîneur Mauricio Pochettino, Layvin Kurzawa a été une nouvelle fois invité à trouver une porte de sortie cet hiver et donc de quitter le PSG. Le président Olivier Létang a confirmé que le LOSC avait été approché pour mener à bien l’opération Kurzawa à la toute fin du mercato.

À l’instar du dernier mercato estival au cours duquel il avait été annoncé du côté de l’OL et de formations de Premier League, Layvin Kurzawa a vu son nom être lié à un bon nombre d’équipes cet hiver. Mais hormis l’OL, les représentants du latéral gauche du PSG, qui étaient déterminés à lui trouver une porte de sortie comme L’Équipe le confiait dernièrement en raison de son temps de jeu inexistant cette saison au PSG, auraient approché un autre club de Ligue 1, à savoir le LOSC. Et ce n’est pas le président Olivier Létang qui niera ce fait et les rumeurs sur Layvin Kurzawa.

« On nous a effectivement proposé Layvin Kurzawa, mais… »