Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit gérer un obstacle de dernière minute pour Kurzawa !

Publié le 4 février 2022 à 13h45 par A.M. mis à jour le 4 février 2022 à 13h47

Annoncé dans le viseur de Fenerbahçe, Layvin Kurzawa ne serait toutefois pas la priorité du club turc qui discute avec Cagliari pour le transfert de Charalampos Lykogiannis.

La situation de Layvin Kurzawa n'en finit plus d'évoluer. Alors qu'il n'a disputé que 9 minutes depuis le début de la saison, lors du Trophée des Champions au mois d'août, l'ancien Monégasque n'entre plus dans les plans de Mauricio Pochettino et le PSG lui a cherché une porte de sortie durant le mois de janvier. En vain, malgré l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League ou de Ligue 1. Malgré tout, un nouveau rebondissement n'est pas à exclure puisque le marché est encore ouvert en Turquie jusqu'au 8 février.

Kurzawa n'est pas la priorité de Fenerbahçe