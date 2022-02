Foot - Mercato - OM

Mercato : Le PSG a plombé l'OM dans le dossier Kamara !

Publié le 4 février 2022 à 13h30 par A.M.

En décidant de conserver Mauricio Pochettino, le PSG a indirectement impacté l'avenir de Boubacar Kamara. Et pour cause, Manchester United a refusé de recruter le jeune marseillais cet hiver en l'attente de son nouveau coach.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG. Son départ même devenu un évidence pour les prochains mois. Après avoir raté l'opportunité de succéder à Ole Gunnar Solskjær à Manchester United, l'Argentin ne laissera pas passer sa chance de rejoindre les Red Devils en fin de saison où Ralf Rangnick ne devrait assurer qu'un intérim jusqu'à la fin de la saison. Et l'avenir de l'entraîneur du PSG a d'ailleurs eu un impact important sur le mercato d'hiver. Et pour cause, les Red Devils n'avaient aucune intention de se renforcer cet hiver, sans savoir quel serait son prochain entraîneur. En effet, recruter un joueur en janvier, tout en sachant que l'actuel entraîneur ne sera plus en poste la saison prochaine, pourrait représenter un investissement à perte. Et contre toute attente, cette situation a eu un impact direct sur le mercato de l'OM.

Sans Pochettino, Manchester United a refusé de recruter cet hiver