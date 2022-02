Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria n'a aucune chance pour Seko Fofana !

Publié le 4 février 2022 à 13h15 par A.M.

Peu actif sur le marché français, Pablo Longoria l'est en revanche en Amérique du Sud où il est plus facile de recruter, ce qui devrait mettre fin à la piste menant à Seko Fofana.

Depuis sa prise de fonction à l'OM, Pablo Longoria active ses réseaux pour recruter, et cela concerne rarement la Ligue 1. C'est bien simple, hormis l'arrivée de très jeunes joueurs à l'image des Niçois Bilal Nadir et Salim Ben Seghir, le président marseillais n'a recruté aucun joueur dans le Championnat de France pour renforcer l'effectif professionnel. En revanche, Pablo Longoria est très actif en Amérique du Sud, notamment au Brésil, où il a recruté Luis Henrique, Luan Peres ou encore Gerson. Et pour cause, comme l'explique le journaliste du Phocéen Romain Canuti, il est beaucoup plus simple de recruter sur ce marché qu'en Ligue 1. Ce qui laisse peu d'espoir à l'OM pour Seko Fofana.

L'OM ne devrait pas recruter en L1