EXCLU - Mercato : Le RC Lens recale tout le monde pour Seko Fofana !

Publié le 27 janvier 2022 à 20h09 par Alexis Bernard

Éblouissant depuis le début de la saison, Seko Fofana est l’objet de nombreuses convoitises. Mais le joueur, comme le RC Lens, repoussent tout ce qui se présente cet hiver.

Seko Fofana a une cote folle en ce mercato hivernal. Et les clubs intéressés par le Monsieur Plus du RC Lens sont chaque week-end plus nombreux. Récemment, l’intérêt le plus vif est venu de Newcastle. Les Magpies ont visiblement très envie de dépenser leur fortune en Ligue 1, avec le très probable transfert de Bruno Guimaraes (après avoir proposé 40 millions d’euros pour Lucas Paqueta). Toujours en Angleterre, Leicester a également mis son nez dans le dossier. Mais pour ces clubs anglais, comme les écuries françaises intéressées par Seko Fofana, la réponse est la même : pas de départ cet hiver. Sur la même longueur d’onde, le joueur comme le club nordiste recale tous ceux qui souhaitent le faire venir cet hiver. L’ambition commune est de terminer la saison. L’été prochain, ce sera un autre discours. Chaque partie étudiera les offres éventuelles et les discussions pourront avoir lieu. Mais pour janvier, c’est non, non et encore non.