Mercato - PSG : Leonardo ouvre un tout nouveau dossier pour oublier Mbappé !

Publié le 5 février 2022 à 20h30 par A.C.

Actuellement à l’Ajax Amsterdam, Antony suscite de plus en plus de convoitises avec notamment le Paris Saint-Germain, qui est à la recherche d’un remplaçant à Kylian Mbappé pour la saison prochaine.

Il ne reste plus que quelques mois et Kylian Mbappé ne sera officiellement plus un joueur du Paris Saint-Germain. Après avoir refusé de le vendre au Real Madrid l’été dernier, croyant encore à une prolongation, les propriétaires parisiens vont devoir se rendre à l’évidence : leur star quittera le club à la fin de son contrat. Certains assurent d’ailleurs que si ce n’était pas pour le huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, la décision de Mbappé aurait déjà été annoncée. Le PSG doit donc préparer l’avenir et nous vous avons révélé sur le10sport.com que deux joueurs sont très appréciés, avec Erling Haaland du Borussia Dortmund et Robert Lewandowski du Bayern Munich. Ils ne semblent toutefois pas être les seules pistes actuellement étudiées...

Neymar et Marquinhos veulent Antony au PSG

Plusieurs noms ont été évoqués ces derniers mois, avec notamment Dušan Vlahović, qui a finalement rejoint la Juventus en toute fin du mercato hivernal. Ainsi, Leonardo aurait trouvé son nouvel objectif en Eredivisie ! D’après les informations de De Telegraaf , le Paris Saint-Germain suivrait de près les prestations d’Antony, ailier brésilien de l’Ajax Amsterdam évalué à près de 35M€ par le site spécialisé Transfermarkt . Âgé de 21 ans, il semble d’ailleurs beaucoup plaire à certaines stars brésiliennes du PSG, comme Neymar et Marquinhos. « Au PSG, il y a une très grande enclave brésilienne avec deux joueurs très importants de l'équipe brésilienne : Marquinhos et Neymar » a déclaré Valentijn Driessen, directeur de la rédaction football du média néerlandais. « Le PSG pourrait bien être un candidat pour obtenir Antony ». Arracher Antony à l’Ajax Amsterdam a toutefois un prix, puisqu’il faudrait pas moins de 60M€.

Le Barça également dans le coup !