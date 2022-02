Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sauvé par Mohamed Salah pour Paulo Dybala ?

Publié le 5 février 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Paulo Dybala serait on ne peut plus proche d'un départ de la Juventus. Alors que les négociations pour une prolongation seraient rompues, le clan Dybala aurait décidé de prendre le large à l'été 2022. Dans cette optique, les représentants de Paulo Dybala l'auraient proposé à plusieurs écuries européennes, dont le PSG et Liverpool. Et grâce à Mohamed Salah, Leonardo n'aurait pas à craindre la concurrence des Reds de Jürgen Klopp.

Arrivé à l'été 2015 à la Juventus, Paulo Dybala pourrait vivre ses derniers mois à Turin. En fin de contrat le 30 juin avec les Bianconeri , le joyau argentin va faire ses valises et changer de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Pour éviter ce terrible scénario, la Juve aurait lancé les négociations avec Paulo Dybala pour renouveler son contrat. Et malgré un accord verbal avant Noël, les deux parties seraient sur le point de se séparer à l'été 2022. D'après The Mirror , les Bianconeri auraient décidé de changer l'accord convenu avec Paulo Dybala. Un choix que le joueur aurait très mal pris. En effet, Paulo Dybala aurait refusé les nouvelles conditions turinoises pour prolonger parce qu'il se sentirait exclu. Ainsi, son agent voudrait désormais qu'il quitte la Juventus le 1er juillet pour 0€. Et pour parvenir à ses fins, le clan Dybala aurait déjà lancé les hostilités.

La Premier League s'arrache Paulo Dybala

Selon les dernières informations de 90min , l'entourage de Paulo Dybala aurait contacté plusieurs écuries européennes pour proposer ses services en vue de la saison prochaine. En effet, le clan Dybala aurait sollicité le PSG, Liverpool, Tottenham, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal et l'Inter Milan. Une information confirmée ce samedi par The Mirror, du moins en ce qui concerne les écuries de Premier League. Comme l'a indiqué le média britannique, Paulo Dybala aurait bel et bien été proposé à Liverpool, Manchester United, Tottenham, Chelsea et Arsenal. D'ailleurs, les Reds de Jürgen Klopp auraient répondu favorablement, manifestant clairement leur intérêt pour le joyau argentin. Mais heureusement pour le PSG, l'arrivée de Paulo Dybala à Liverpool pourrait être plombée par Mohamed Salah.

L'arrivée de Dybala à Liverpool bloquée par Salah ?