Mercato - Barcelone : Xavi a un coup à jouer avec deux joueurs de Tuchel !

Publié le 5 février 2022 à 16h00 par B.L.

En quête de renforts à moindre coût, le FC Barcelone compterait se pencher sur le recrutement de joueurs en fin de contrat l'été prochain. Ainsi, Xavi apprécierait les profils d'Andreas Christensen et de César Azpilicueta. De son côté, Chelsea tarderait à proposer un nouveau contrat à ses deux défenseurs.

Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang au mois de janvier, le FC Barcelone s'activerait déjà pour le prochain mercato estival. Désireux de renforcer en profondeur son effectif, Xavi s'intéresserait notamment à Andreas Christensen et à César Azpilicueta, chacun en fin de contrat avec Chelsea. En proie à de gros problèmes financiers, le Barça verrait d'un bon œil une arrivée des deux défenseurs pour 0€. Et les Blaugrana pourraient bien avoir un coup à jouer avec les joueurs des Blues ...

Chelsea veut prolonger Christensen et Azpilicueta, mais...