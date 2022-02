Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star est offerte à Leonardo pour remplacer Mbappé !

Publié le 2 février 2022 à 14h10 par A.M.

En fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala devrait quitter la Vieille Dame l'été prochain. Et l'attaquant argentin a été proposé à de nombreux clubs européens, dont le PSG.

Le marché des joueurs libres risque une nouvelle fois d'animer le mercato d'hiver, et le PSG sera bien à l'affût. Après avoir attiré Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Lionel Messi et Sergio Ramos sans débourser la moindre indemnité de transfert, le club parisien devrait encore explorer le marché des joueurs en fin de contrat. C'est ainsi que la piste menant à Paul Pogba revient avec insistance ces derniers mois, mais le PSG pourrait bien se pencher sur un joueur offensif dans le but de remplacer Kylian Mbappé qui pourrait lui aussi partir libre..

Dybala proposé au PSG ?