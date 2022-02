Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Dybala a pris une décision fracassante !

Publié le 5 février 2022 à 16h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala aurait été proposé à plusieurs clubs européens, dont le PSG. Alors que les négociations pour une prolongation ont été interrompues, l'agent du joueur voudrait l'envoyer dans un autre club à l'issue de la saison.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Paulo Dybala pourrait quitter la Juventus librement et gratuitement. En effet, le joyau argentin partira pour 0€ à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, les représentants du joueur se prépareraient déjà à un possible départ selon les dernières informations de 90min . En effet, le clan Dybala aurait proposé ses services à plusieurs écuries européennes, dont le PSG, pour anticiper un potentiel départ de la Juventus. Et d'après la presse britannique, Paulo Dybala serait presque déjà assuré de ne pas porter le maillot bianconero la saison prochaine.

Le clan Dybala a décidé de quitter la Juventus