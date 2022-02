Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Mangala lance un énorme message avant ses grands débuts avec Saint-Étienne !

Publié le 5 février 2022 à 17h10 par A.C.

Arrivé au cours du mercato hivernal, Eliaquim Mangala semble déterminé à aider l’ASSE à se maintenir en Ligue 1.

La mission maintien a été confié à Pascal Dupraz et le moins que l’on puisse dire, c’est que les dirigeants de l’ASSE lui ont donné les moyens pour peut-être y arriver. Saint-Étienne a en effet été le club le plus actif en ce mercato hivernal, avec pas moins de sept recrues qui sont venues renforcer l’effectif de Dupraz et c’est notamment le cas en défense, avec Joris Gnagnon, Falaye Sacko et Eliaquim Mangala. L’arrivée de ce dernier a toutefois soulevé pas mal de questions. En échec à Manchester City, il n’a pas su se relancer au FC Valence et n’a d’ailleurs pas joué le moindre match depuis la fin de saison dernière...

« J’ai envie de leur apporter du soutien, de la confiance et leur montrer qu’ensemble, on peut faire de grandes choses »