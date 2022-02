Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les grandes révélations de Gomis sur son retour avorté !

Publié le 4 février 2022 à 20h30 par Dan Marciano

Transféré à Galatasaray lors du dernier mercato hivernal, Bafétimbi Gomis est revenu sur son transfert avorté à l'ASSE et sur son retour en Turquie.

L’ASSE a trouvé son avant-centre lors du dernier mercato hivernal. Le club stéphanois s‘est attaché les services d’Enzo Crivelli, ancien attaquant des Girondins de Bordeaux. Mais le buteur, qui appartient à Basaksehir, n’était pas le premier choix des dirigeants stéphanois. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les Verts avaient notamment ciblé Jean-Philippe Mateta, qui s’est finalement engagé définitivement avec Crystal Palace. L’ASSE avait aussi tenté le coup pour Loïc Rémy (Çaykur Rizespor), Sehrou Guirassy (Rennes), Robert Beric, Vedat Muqiri (Lazio Rome), mais aussi Bafétimbi Gomis. Libre depuis son départ d’Al-Hilal, l’ancien joueur de l’OL avait été annoncé proche de Saint-Etienne, mais finalement il s’est engagé avec Galatasaray. « Il y a eu des approches avec Bafé. Ce qui nous a importé jusque-là, c’est de respecter les critères établis. Parfois, c’est de l’expérience, une connaissance du club. Je ne je pense pas que les Ultras entrent en considération concernant Bafé » avait confié Pascal Dupraz en conférence de presse. Agé de 36 ans, l’ancien international français est revenu sur son hiver agité.

« J’ai eu un appel de Loïc Perrin pour me proposer de revenir »