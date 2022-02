Foot - Mercato - OL

Mercato : L’OL sort du silence pour l’avenir de Shaqiri !

Publié le 4 février 2022 à 20h21 par La rédaction mis à jour le 4 février 2022 à 20h22

Annoncé sur le départ, Xherdan Shaqiri devrait s’engager dans les prochaines heures avec le Chicago Fire comme l’a indiqué l’OL ce vendredi soir.