Mercato : OM, ASSE, LOSC... Vers une énorme catastrophe ?

Publié le 4 février 2022 à 20h10 par D.M.

Comme l'a laissé entendre le président de la DNCG, Jean-Marc Mickeler, certains monuments du football français risquent de déposer le bilan l'année prochaine.

La période du Covid-19 a mis à mal l’ensemble des clubs français. En effet, les différents championnats avaient été stoppés en mars 2020 en raison de la pandémie. Sans recettes, sans rentrée d’argent, les équipes de Ligue 1, de Ligue 2, mais aussi amateurs ont souffert de cette situation. En février 2021, la LFP avait notamment lancé un appel au gouvernement pour soutenir le football professionnel. « Il en va de la survie du secteur du football professionnel » pouvait-on lire sur ce communiqué. Malgré la reprise du secteur sportif, certains clubs peinent à se maintenir à flot et à joindre les deux bouts.

Cinq clubs de Ligue 1 en grand danger ?