Mercato : Hatem Ben Arfa a déjà bluffé tout le monde au LOSC !

Publié le 4 février 2022 à 15h30 par G.d.S.S. mis à jour le 4 février 2022 à 15h32

Arrivé libre au LOSC cet hiver pour se relancer alors qu’il était sans activité depuis plus de six mois, Hatem Ben Arfa affiche déjà un bel état de forme physique comme l’ont constaté son entraîneur ainsi que certains coéquipiers.

À 34 ans, Hatem Ben Arfa repart au charbon ! L’attaquant français, passé notamment par l’OL, l’OM, le PSG et l’OGC Nice continue son petit tour de France puisqu’il s’est engagé avec le LOSC en janvier, quelques mois après la fin de son aventure aux Girondins de Bordeaux. L’Equipe a pourtant révélé dans ses colonnes du jour que Ben Arfa avait été contacté ces derniers mois par Jorge Sampaoli à l’OM, ainsi que le Red Star (National), le FC Versailles 78 (National 2) et quelques clubs turcs, mais il a finalement attendu janvier pour trouver le challenge de haut niveau qu’il attendait. Et malgré ses six mois d’inactivité, Ben Arfa impressionne déjà au LOSC.

« Je l'ai trouvé très affûté »