Mercato - ASSE : Vente, tensions... Ça tourne à la catastrophe pour l'ASSE !

Publié le 21 janvier 2022 à 18h30 par D.M.

En coulisses, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne cacheraient pas leurs divergences notamment sur le profil des prochains acquéreurs. Difficile d'y voir clair pour les candidats au rachat, qui pour certains se retrouvent découragés.

En avril dernier, dans une lettre publiée dans les colonnes du Progrès , Roland Romeyer et Bernard Caïazzo officialisaient leur envie de passer la main. Présents à l’ASSE depuis 2004, les deux hommes étaient prêts à passer la main. Directeur du Directoire, Romeyer espérait boucler ce dossier avant la fin de l’année civile. « Je souhaiterais que la vente se fasse avant la fin de l’année 2021. J’espère qu’on trouvera le successeur adéquat assez rapidement, c’est-à-dire quelqu’un qui a les valeurs de l’ASSE et qui pourra l’aider financièrement afin d’aller titiller les cinq à six premières places » avait-il confié en septembre dernier. Mais les mois ont défilé et il est toujours aussi difficile d’y voir clair dans ce dossier, qui traîne en longueur. D’un point de vue sportif, le club stéphanois est au bord du précipice. Lanterne rouge du championnat, l’ASSE n’a pas le droit à l’erreur face à l’OL ce vendredi. En ce qui concerne la vente du club, ce n’est pas plus brillant. Mandaté pour sélectionner les meilleures candidatures, le cabinet KPMG avait rendu son avis il y a maintenant plusieurs mois, mais depuis, c’est le calme plat dans le Forez. En raison évidemment de la situation sportive de l’ASSE, qui décourage les actionnaires, mais aussi en raison de la relation glaciale entre Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Entre Romeyer et Caïazzo, les tensions sont présentes

« C’est le froid polaire ». Un familier de l’ASSE a résumé pour RMC Sport le lien qui unit Roland Romeyer à Bernard Caïazzo. Les deux hommes, pourtant associés depuis de nombreuses années, ont deux visions opposées. « Cela laisse des traces, c’est la fin de leur histoire et Roland en a gros sur la patate de l’attitude à ses yeux, au mieux indélicate de son co-actionnaire » lâché un proche du club. Des divergences, qui ne datent pas d’aujourd’hui. En 2017, les deux dirigeants s’étaient déjà opposés au moment de trouver une solution pour la succession d’Oscar Garcia. Roland Romeyer voulait placer sur le banc Julien Sablé, tandis que Bernard Caïazzo avait jeté son dévolu sur Jean-Louis Gasset. Une opposition, qui se retrouve, aujourd’hui, dans le dossier de vente. « C’est clair que si les deux étaient sur la même longueur d’ondes, l’affaire était réglée depuis longtemps » juge une source bien informée. Atteint par la situation sportive de son équipe, Roland Romeyer, resté à Saint-Etienne, se montre le plus actif des deux, n’hésitant pas à s’entretenir avec des actionnaires locaux et étrangers. Basés à Dubaï, Bernard Caïazzo ne se montrerait pas suffisamment impliqué.

Le dossier de vente remis en question ?