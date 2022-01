Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Enorme coup de tonnerre pour la vente de l'ASSE !

Publié le 21 janvier 2022 à 17h45 par D.M. mis à jour le 21 janvier 2022 à 17h46

En raison de la situation sportive délicate de l'ASSE, le processus de vente serait en pause. Mais malgré ce contretemps, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo devraient passer la main dans les prochains mois.

« Je souhaiterais que la vente se fasse avant la fin de l’année 2021. J’espère qu’on trouvera le successeur adéquat assez rapidement, c’est-à-dire quelqu’un qui a les valeurs de l’ASSE et qui pourra l’aider financièrement afin d’aller titiller les cinq à six premières places » confiait l’un des dirigeants de l’ASSE, Roland Romeyer, en septembre dernier. Mais quatre mois plus tard, le processus de vente est toujours à l’arrêt. Le cabinet KPMG a, pourtant, sélectionné plusieurs projets, mais ce feuilleton n’est pas près de connaître son dénouement en raison notamment de la situation sportive du club.

La vente de l'ASSE gelée, mais...