Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle confirmation tombe pour Mbappé !

Publié le 5 février 2022 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, Ruud Gullit est convaincu que l'attaquant du PSG rejoindra le Real Madrid.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé est de plus en plus proche du Real Madrid. Après avoir réclamé son départ du PSG l'été dernier, l'attaquant français devrait rejoindre le club merengue à l'issue de la saison et donc de la fin de son contrat. Une tendance partagée par Ruud Gullit.

«On sait tous que Mbappé veut aller au Real Madrid»