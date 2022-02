Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voit le Barça débarquer dans son tout nouveau dossier XXL !

Publié le 5 février 2022 à 19h15 par A.C.

Avec Kylian Mbappé qui semble s’approcher d’un départ, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes pour le remplacer et Leonardo aurait coché le nom d’un talent du championnat néerlandais.

Si au Paris Saint-Germain on croit toujours en un retournement de situation, plus le temps passe et plus le départ de Kylian Mbappé devient une possibilité. L’attaquant n’a toujours pas prolongé son contrat et ne semble pas vouloir le faire, attendant patiemment de pouvoir trouver un accord avec le Real Madrid. Mais qui va le remplacer au PSG ? Nous vous avons parlé sur le10sport.com d’un intérêt prononcé pour Erling Haaland et Robert Lewandowski, mais d’autres noms sont évoqués aux quatre coins de l’Europe. C’est le cas aux Pays-Bas, où De Telegraaf parle d’un intérêt du PSG pour Antony, ailier brésilien de l’Ajax Amsterdam.

Le Barça a coché le nom d’Antony