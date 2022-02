Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Pochettino, le Qatar envisage un coup de tonnerre avec Leonardo !

Publié le 5 février 2022 à 18h15 par D.M.

Le PSG pourrait connaître de multiples changements dans les prochains mois. Les décideurs parisiens envisagent de se séparer de Mauricio Pochettino, mais aussi de Leonardo, loin de faire l'unanimité.

On oublierait presque que le PSG est en tête du championnat français, et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, après avoir lu les nombreuses critiques qui touchent le groupe de Mauricio Pochettino. Eliminé de la Coupe de France lundi dernier par l’OGC Nice, le club parisien peine à se montrer convaincant cette saison, malgré la présence de nombreuses stars dans l’effectif. Comme d’habitude, dans ce cas de figure, c’est l’entraîneur qui est au centre des critiques. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, la question de son avenir n’est plus un sujet tabou en interne. Courtisé par Manchester United, Pochettino aurait de grandes chances de quitter le PSG à la fin de la saison. Mais ce ne devrait pas être le seul changement notable dans l’organigramme parisien.

Leonardo au cœur de la tempête

Selon les informations du journaliste catalan Francesc Aguilar, la continuité de Leonardo au PSG n’est pas assurée. Directeur sportif du club parisien depuis juin 2019, le Brésilien ne fait pas l’unanimité auprès des dirigeants basés au Qatar. On lui reproche ses difficultés à vendre sur le marché des transferts et le mauvais visage affiché par l’équipe première cette saison. Un départ pourrait intervenir dans les prochains mois, d’autant que Zinédine Zidane, pressenti pour remplacer Mauricio Pochettino selon nos informations exclusives, ne souhaiterait pas travailler avec Leonardo. Affaire à suivre…