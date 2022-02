Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict du Qatar est tombé pour Lionel Messi !

Publié le 5 février 2022 à 14h30 par Dan Marciano

Lionel Messi ne serait pas heureux à Paris. Mais malgré ce ressenti, les dirigeants parisiens n'ont pas l'intention de le vendre avant la Coupe du monde 2022 organisé au Qatar.

Le dernier mercato estival a été marqué par le mercato gargantuesque effectué par le PSG, mais surtout par l’arrivée de Lionel Messi à Paris. En fin de contrat avec le FC Barcelone, l’international argentin n’est pas parvenu à étirer son bail et a été contraint de faire ses adieux. Agée de 34 ans, la Pulga prenait la décision de rejoindre son ami Neymar en France, pour le plus grand bonheur de Nasser Al-Khelaïfi. « Je suis ravi que Lionel Messi ait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain et nous sommes fiers de l’accueillir à Paris, avec sa famille. Il n’a pas caché sa volonté de continuer à évoluer au plus haut niveau et à remporter des trophées. L’ambition du Club est bien entendu identique. L’arrivée de Leo au sein de notre équipe de classe mondiale confirme la pertinence et la réussite de notre recrutement. Avec notre remarquable entraîneur et son staff, je suis impatient de voir notre équipe marquer l’histoire pour tous nos supporters à travers le monde » avait annoncé alors le président du PSG en août dernier. Depuis, Lionel Messi a remporté son septième Ballon d’or dans sa ville d’adoption, mais peine à se montrer convaincant sur le terrain. En Ligue 1, l’international argentin n’a inscrit qu’un seul but et peine à réaliser des prestations solides sous les ordres de Mauricio Pochettino. Des performances décevantes, qui pourraient s’expliquer par un certain mal-être à Paris.

Messi ne serait pas à l'aise à Paris

Lionel Messi a passé la grande partie de sa vie en Espagne. Difficile donc pour lui de changer de quotidien. Selon les informations d’ El Confidencial , le joueur argentin ne serait pas épanoui à Paris, malgré les efforts de son club pour faciliter son adaptation. Le PSG a mis à disposition de l'Argentin un chauffeur pour aller à l'entraînement, un autre pour sa famille ainsi qu'un professeur privé pour lui, sa femme et ses enfants (Thiago, Mateo et Ciro) pour apprendre le français. Mais malgré cela, Lionel Messi serait nostalgique de sa vie à Barcelone où il vivait dans une luxueuse habitation. A en croire son ami Luis Suarez, le joueur souffrirait aussi de la température : « On parle des matchs, de la famille. Il m’a dit qu’il souffrait beaucoup de jouer dans le froid et surtout avec la neige. Il faut s’habituer au froid là-bas. » Ce samedi, le journaliste Francesc Aguilar confirme le malaise autour de Lionel Messi, qui peine, en plus, à se montrer convaincant sur le terrain.

Le Qatar ferme la porte à un départ